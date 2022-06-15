Vali Ayhan Atatürk Barajını inceledi - Son Dakika
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Vali Ayhan Atatürk Barajını inceledi

15.06.2022 09:46
Vali Ayhan Atatürk Barajını inceledi

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ilçe temaslarına Bozova ile devam etti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, ilçe temaslarına Bozova ile devam etti. Kurumları gezen ve vatandaşlarla buluşan Vali Ayhan, Atatürk Barajı'na da giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Salih Ayhan, ilçe gezilerine kaldığı yerden devam ediyor. Göreve başladığı günden bu yana Suruç, Birecik, Halfeti, Akçakale ve Hilvan ilçelerine giderek hem kurumları gezen hem de vatandaşlarla bir araya gelen Vali Ayhan, Bozova'da da yoğun bir gün geçirdi. İlçe ziyaretine ilk olarak Kaymakamlık ile başlayan Vali Ayhan; burada kurumsal çalışmalar hakkında bilgi alarak, Kıbrıs Gazilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen şeref madalyalarını takdim etti. Ardından İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı'na geçen Vali Ayhan, programını esnaf ziyaretleri ile sürdürdü. İlçe merkezinde esnafa 'hayırlı işler' temennisinde bulunan Vali Ayhan, çay ikramlarına eşlik ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Bozova Belediyesi ile sürdürdüğü temaslarında ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Ayhan, daha sonra şahit aileleri ve hane ziyaretlerinde bulundu. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Ayhan, şehit ve gazi ailelerinin diledikleri an kendilerine ulaşabileceğini belirterek, Bozova İlçe gezisine Atatürk Barajı ile devam etti.

GAP ile ilgili ayrıntılı brifing alan ve akabinde enerji üretim tesislerini gezen Vali Ayhan, saha incelemelerinde Türkiye ve Avrupa'nın en büyük Baraj gölü olan Atatürk Barajı'nda tekne gezintisine katıldı. Vali Ayhan, yoğun geçen Bozova programını Atatürk Barajı tesisleri bünyesinde bulunan, balık popülasyonunun ve çeşitliliğinin artırılmasını hedefleyen Balık Üretim Çiftliklerini yerinde inceleyerek tamamladı. - ŞANLIURFA

Vali Ayhan Atatürk Barajını inceledi
Vali Ayhan Atatürk Barajını inceledi
Vali Ayhan Atatürk Barajını inceledi
Vali Ayhan Atatürk Barajını inceledi
Vali Ayhan Atatürk Barajını inceledi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Salih Ayhan, Hisarcık, Bozova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Ayhan Atatürk Barajını inceledi - Son Dakika

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