Vali Ayhan'dan çarşı ve şehitlik ziyareti - Son Dakika
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Vali Ayhan'dan çarşı ve şehitlik ziyareti

21.05.2022 10:47
Vali Ayhan'dan çarşı ve şehitlik ziyareti

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretine Balıklıgöl civarındaki esnafla başladı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, göreve başladıktan sonra ilk ziyaretine Balıklıgöl civarındaki esnafla başladı.

Balıklıgöl platosu civarındaki esnafı ziyaret eden Vali Ayhan, vatandaşlarla sohbet edip, Mevlid-i Halil Cami-i şerifinde cuma namazını kılıp, namazın ardından cemaat ile görüştü. Balıklıgöl Halil-ül Rahman ve Aynzeliha gölünü de ziyaret edip, Şanlıurfa'nın turizm değeri Balıklıgöl, Hz. İbrahim'in doğduğu mağara ile Mevlid-i Halil camisini gezerek, ilgililerden bilgi alan Vali Ayhan, kültürün, müziğin ve lezzetin bir arada olduğu kadim şehir Şanlıurfa'nın değerlerinin önemine vurgu yaptı.

Vali Salih Ayhan, Balıklıgöl programının ardından Osmanbey Şehitliğini ziyaret etti. Vali Ayhan, "Bu topraklarda huzur içerisinde yaşıyorsak bunu, vatanı uğruna canlarını feda eden Aziz Şehitlerimize borçluyuz. Kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

Vali Ayhan'a gezileri sırasında İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Hasan Bilici, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Aslan, Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ve Şanlıurfa Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkanı Bekir Kılcı eşlik etti. - ŞANLIURFA

Vali Ayhan'dan çarşı ve şehitlik ziyareti
Vali Ayhan'dan çarşı ve şehitlik ziyareti
Vali Ayhan'dan çarşı ve şehitlik ziyareti
Vali Ayhan'dan çarşı ve şehitlik ziyareti
Vali Ayhan'dan çarşı ve şehitlik ziyareti
Vali Ayhan'dan çarşı ve şehitlik ziyareti

YORUMLAR
500
Binlercesi arasından özenle seçip, valiye hediye etti Binlercesi arasından özenle seçip, valiye hediye etti Bin yıllık meslekler bu çarşıda yaşayacak Bin yıllık meslekler bu çarşıda yaşayacak
Kaynak: İHA

Salih Ayhan, Balıklıgöl, Şanlıurfa, Cami, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Ayhan'dan çarşı ve şehitlik ziyareti - Son Dakika


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