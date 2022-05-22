Vali Ayhan'dan şehit ve gazi derneklerine ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Ayhan'dan şehit ve gazi derneklerine ziyaret

22.05.2022 10:39
Vali Ayhan'dan şehit ve gazi derneklerine ziyaret

Hafta sonunda yoğun bir mesai geçiren Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.

Hafta sonunda yoğun bir mesai geçiren Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.

İlk olarak Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneğini ziyaret eden Vali Ayhan, Dernek Başkanı Mehmet Yavuz'dan faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Şeref defterini imzalayan Vali Ayhan, duygu ve düşünlerini de "Şehitler tepesi boş değil, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizden Rabbim bin kere razı olsun. Bizleri de şehitlerimize mahcup eylemesin. Şehit ailelerimiz bizlere emanettir. Bu emanete devlet ve millet olarak sahip çıkacağız inşallah. Ruhları şad olsun" ifadeleriyle kaleme aldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaretinde ise derneğin Şanlıurfa Şube Başkanı Hasan Aslan ve dernek üyeleri ile yapılan faaliyetler hakkında görüşen Vali Ayhan, "Büyük devlet, kendisine hizmet edeni unutmayan devlettir. Biz büyük bir devletiz ve daha da büyük olacağız Allah'ın izniyle. Gazilerimiz bu topraklar için bedenlerini feda ettiler. Devletin temsilcileri olarak bizler, sizlere hizmet ederek aslında bu topraklara hizmet etmiş oluyoruz" dedi.

Ziyaretleri sırasında Vali Salih Ayhan'a İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici eşlik etti. - ŞANLIURFA

Vali Ayhan'dan şehit ve gazi derneklerine ziyaret
Vali Ayhan'dan şehit ve gazi derneklerine ziyaret
Vali Ayhan'dan şehit ve gazi derneklerine ziyaret
Vali Ayhan'dan şehit ve gazi derneklerine ziyaret
Vali Ayhan'dan şehit ve gazi derneklerine ziyaret

YORUMLAR
500
Gençlik Haftası renkli etkinliklerle sona erdi Gençlik Haftası renkli etkinliklerle sona erdi Vali Ayhan'dan çarşı ve şehitlik ziyareti Vali Ayhan'dan çarşı ve şehitlik ziyareti
Kaynak: İHA

Salih Ayhan, Şanlıurfa, Türkiye, Şehit, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Ayhan'dan şehit ve gazi derneklerine ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
10:40 Kripto para uygulamasında hesapları bloke olan iki gencin 200 bin liraları yok oldu
10:34 Hadise yeni imajıyla Khloe Kardashian'a benzetildi
10:32 Bomba iddia: DEVA Partisi, Abdullah Gül'ü "İkinci aday" olarak düşünüyor
10:06 Türkiye'de tanışmışlardı! Her şey yolunda giderken adam, karısını öldürdü, cesedi bavula koydu
09:57 Taksici ve yolcular ücret yüzünden kavga etti: Tekme ve tokatlar havada uçuştu
09:54 Yılan, kedi yuvasına girdi, annenin mücadelesi görenleri şaşırttı
09:26 Maltepe mitingi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Bu saatten sonra değişemem
09:24 Finansal İstikrar Komitesi'nin 4'üncü Toplantısı yapıldı: Enflasyona karşı sert tedbirler yolda
09:22 Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı: Yıllık 100 milyon euro kazanacak
09:19 Bayraktar Akıncı, performansıyla övgü topladı: 3 ülkeyi uçarak geçti ve toplamda 2 bin kilometre mesafe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 10:56:05. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Ayhan'dan şehit ve gazi derneklerine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement