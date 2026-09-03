Vali'den Şehit ve Gazi Ziyareti - Son Dakika
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Vali'den Şehit ve Gazi Ziyareti

Vali\'den Şehit ve Gazi Ziyareti
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Vali Aydın Baruş, 1993'te şehit edilen Posta Memuru Mesut Arslan'ın eşi Gülümser Arslan'ı ve Kıbrıs Gazisi İsmail Koçak'ı ziyaret etti. Devletin şehit yakınlarının yanında olduğunu vurgulayan Vali, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Vali Aydın Baruş, 1993 yılında Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer Şubesi'nde görevi başında şehit edilen Posta Memuru Şehit Mesut Arslan'ın eşi Gülümser Arslan'ı ziyaret etti.

Şehidin ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Aydın Baruş, devletin her zaman şehit yakınlarının yanında olduğunu ifade etti. Vali Aydın Baruş, Kıbrıs Gazisi Sayın İsmail Koçak'ı da ziyaret ederek kendisiyle bir süre sohbet etti.

Şehitlerin aziz hatıralarını ve gazilerin fedakarlıklarını her daim yaşatacaklarını belirten Vali Aydın Baruş, şehit yakınlarına ve gaziye sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali'den Şehit ve Gazi Ziyareti - Son Dakika

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