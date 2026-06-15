Vali Baruş’tan Jandarma’nın 187. Yıl Dönümü Mesajı - Son Dakika
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Vali Baruş’tan Jandarma’nın 187. Yıl Dönümü Mesajı

Vali Baruş’tan Jandarma’nın 187. Yıl Dönümü Mesajı
15.06.2026 11:17
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Terör ve suçla mücadelede kahramanlık örneği sergileyen teşkilatın vatandaş odaklı hizmetini vurguladı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Baruş mesajında, 1839 yılına kadar uzanan köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü büyük bir iftiharla kutladıklarını belirtti. Jandarmanın Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, vatandaşların huzur içinde yaşaması ve ülkenin her köşesinde güvenliğin sağlanması gibi çok önemli görevleri üstün bir hizmet anlayışıyla yerine getirdiğini vurguladı.

"Suç Çetelerine Karşı Kahramanca Mücadele"

Jandarma Teşkilatının kurulduğu günden bugüne terör örgütleri, yasadışı örgütler, kaçakçılık ve organize suç çeteleri başta olmak üzere vatandaşların huzurunu tehdit eden tüm unsurlara karşı kahramanca mücadele ettiğini belirten Vali Baruş, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Jandarma Teşkilatımız bu mücadeleyi yürütürken insanı merkezine alan bir anlayışla her zaman vatandaşın takdirini kazanmak için çaba göstermektedir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışını benimseyerek bir taraftan vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini korurken diğer taraftan doğal afetlerde halkımızın yardımına koşarak devletimizin merhamet elini en ücra yerlerde göstermektedir."

"Tevazu, fedakarlık ve feragat örneği"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün jandarma için söylediği "tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusu" sözünü hatırlatan Baruş, teşkilatın üstün bir disiplin anlayışı, nitelikli insan kaynağı ve çağdaş hizmet vizyonuyla kendisini sürekli geliştirdiğini ifade etti. Vali Aydın Baruş mesajını, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı kahramanlarımız başta olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Jandarma Teşkilatımızın 187'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm mensuplarına aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" sözleriyle tamamladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Baruş’tan Jandarma’nın 187. Yıl Dönümü Mesajı - Son Dakika

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