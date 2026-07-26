Vali Baruş’tan Köprüköy çıkarması

Vali Aydın Baruş, Köprüköy ilçesinde tarihi Çobandede Köprüsü'nde inceleme yaptı şehit ailesini ziyaret etti, Yağan'da esnafla buluştu ve gazi ile bir araya geldi.

Vali Aydın Baruş, Köprüköy ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette Kaymakam Mustafa Turan ve kurum amirleri tarafından karşılandı. İlçede yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi alan Vali Baruş, kamu hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Köprüköy'ün gelişimine katkı sağlayacak yatırım ve hizmetlerin ele alındığı ziyaret kapsamında kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Şehit ailesi ve gazi evinde ziyaret

Vali Aydın Baruş, Köprüköy ilçesi programı kapsamında Şehit Tahir Kaltar'ın ailesini ve Gazimiz Möhettin Karaduman'ı ziyaret etti. Şehidin emanetleriyle yakından ilgilenen Vali Aydın Baruş, aileye bir kez daha sabır ve başsağlığı dileklerini iletti. Gazi Möhettin Karaduman ile de bir araya gelen Vali Baruş, sağlık durumu hakkında bilgi alarak kendisine sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

Çobandede Köprüsü'nde inceleme

Vali Aydın Baruş, Köprüköy ilçesinde bulunan tarihi Çobandede Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak yürütülen koruma çalışmaları ve köprünün mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. İlhanlılar'ın veziri Emir Çoban Salduz tarafından Aras Nehri üzerine 7 kemer gözlü olarak inşa ettirilen Çobandede Köprüsü'nün günümüze 6 gözü ulaştı. Döneminin önemli eserlerinden biri olan tarihi köprü, kültürel mirasımızın önemli simgeleri arasında yer almakta olup koruma altında bulunması nedeniyle araç trafiğine kapalı.

Yağan'da esnafla buluşma

Vali Aydın Baruş, Köprüköy ilçesi Yağan Mahallesinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.İş yerlerini gezen Vali Aydın Baruş, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Vali Baruş, esnafın her zaman yanında olduklarını ifade etti.