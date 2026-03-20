Vali Baruş\'tan Kore Gazisi Ziyareti

Erzurum Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Erzurum'da yaşayan son Kore Gazisi Recep Kekeç'i ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında kahraman gazi ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Vali Baruş, gazinin mübarek bayramını tebrik etti.

Kore Savaşı'na katılarak büyük bir fedakarlık gösteren ve Erzurum'da yaşayan son Kore gazisi olan Recep Kekeç'e şükranlarını ifade eden Vali Baruş, gazilerimizin milletimizin onur ve gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti. - ERZURUM