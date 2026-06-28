Vali Baruş\'tan Narman Peri Bacaları Ziyareti

Vali Aydın Baruş ve beraberindeki heyet, Erzurum'un eşsiz doğal güzelliklerinden, "Kırmızı Periler Diyarı" olarak bilinen Narman Peri Bacaları'nı ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulundu.

Doğanın milyonlarca yıllık oluşum sürecinin izlerini taşıyan ve benzersiz jeolojik yapısıyla ziyaretçilerini büyüleyen Narman Peri Bacaları'nı gezen Vali Baruş, bölgenin turizm potansiyeli ve doğal mirasının korunmasının önemine dikkat çekti.

Erzurum'un önemli turizm destinasyonlarından biri olan Narman Peri Bacaları, eşsiz manzarası ve doğal dokusuyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor - ERZURUM