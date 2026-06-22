Vali Baruş'tan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
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Vali Baruş'tan şehit ailelerine ziyaret

Vali Baruş\'tan şehit ailelerine ziyaret
22.06.2026 09:32
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, şehit polis memuru Abdulkadir Güngör, şehit jandarma uzman onbaşı Yunus Arda ve şehit jandarma uzman çavuş Burak Tortumlu'nun ailelerini evlerinde ziyaret etti. Samimi ortamda gerçekleşen ziyaretlerde, devletin tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanında olduğu vurgulanırken, ailelerin talep ve istekleri dinlendi. Vali Baruş'a ziyaretlerde askeri, emniyet ve sosyal hizmetlerin üst düzey yöneticileri eşlik etti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin emaneti olan ailelerini evlerinde ziyaret ederek devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı.

Vali Aydın Baruş, Şehit Polis Memuru Abdulkadir Güngör, Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Yunus Arda ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun ailelerine hane ziyaretlerinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde şehitlerin emanetleriyle bir araya gelen Vali Baruş, ailelerin talep, görüş ve isteklerini tek tek dinledi.

"Devletimiz her zaman yanınızda"

Ziyaretler esnasında şehit aileleriyle yakından ilgilenen Vali Baruş, Türk devletinin ve milletinin şehitlerin geride bıraktığı emanetlerine sahip çıkma noktasında kararlı olduğunu ifade etti. Devletin tüm imkanlarıyla her zaman şehit ailelerinin yanında yer alacağını belirten Baruş, kapılarının kendilerine sonuna kadar açık olduğunu dile getirdi.

Protokol üyeleri eşlik etti

Anlamlı ziyaretlerde Vali Aydın Baruş'a, kentteki askeri, emniyet ve sosyal hizmetlerin üst düzey yöneticileri de eşlik etti. Heyette; İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, İl Emniyet Müdür Vekili Okan Tekin ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut yer aldı.

Ziyaretlerin sonunda vatanın birliği ve bütünlüğü için canını feda eden aziz şehitler, rahmet, minnet ve dualarla yad edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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