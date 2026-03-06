Vali Baruş\'tan Yetimlere İftar Desteği

Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş Hanımefendi, Ramazan ayının 15. günü vesilesiyle Dünya Yetimler Günü kapsamında Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen iftar programına katıldı.

Programda çocuklarla yakından ilgilenen Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş Hanımefendi, yetim çocuklarla sohbet ederek onların sevincine ortak oldu.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Yetimlerimiz, devletimizin ve aziz milletimizin himayesinde olan en kıymetli emanetlerimizdendir. Onların her daim yanında olmak, desteklemek ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak ortak sorumluluğumuzdur" denildi. - ERZURUM