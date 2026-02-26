Vali Baruş ve Başkan Sekmen aşıkları dinledi

Erzurum Valisi Aydın Baruş, göreve başladığı ilk gün Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte teravih sonrası aşıkları dinledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Devlet Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin tensipleriyle Erzurum'a atanan bugün de görevine başlayan Erzurum Valimiz Aydın Baruş Bey ile birlikte Aşık Sümmani Baba Aşıklar Kıraathanesi ve Gelenek Evi'nde kıymetli aşıklarımızın gönül telinden dökülen nağmeleri dinledik. Erzurum; sözü yiğitçe söyleyenlerin, sazı vakurca çalanların şehridir. Bu mekanlar sadece bir kıraathane değil; dadaş yüreğinin, millet irfanının ve kadim kültürümüzün canlı hafızasıdır. Bizler de bu aziz mirası yaşatmak, genç nesillerimize aktarmak ve aşık geleneğimizi güçlü şekilde geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Erzurum'un kültürüne, sanatına ve değerlerine sahip çıkmayı sürdüreceğiz" dedi. - ERZURUM