Vali Baruş\'tan 15 Temmuz Ziyaretleri

Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit aileleri ve gazilere yönelik bir dizi ziyarette bulundu.

Vali Aydın Baruş ve eşi 15 Temmuz Gazisi Polis Memuru Furkan Şimşek'i ziyaret etti. Ziyarette, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında milletin iradesi, demokrasi ve vatan uğruna gösterilen kahramanlık ve fedakarlık bir kez daha minnetle yad edildi. Vali Baruş, gazi Furkan Şimşek'e sağlık ve huzur dolu bir ömür temennisinde bulunarak, göstermiş olduğu cesaret ve vatan sevgisinin daima şükranla hatırlanacağını ifade etti.

Vali Baruş, 15 Temmuz Gazisi Ahmet Kağızmanlı'yı da ziyaret etti. Ziyarette, 15 Temmuz gecesinde milletin iradesi, demokrasisi ve vatanı uğruna gösterilen fedakarlık ve kahramanlık bir kez daha minnetle yad edildi. Vali Aydın Baruş, gazi Ahmet Kağızmanlı'ya sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunarak, 15 Temmuz kahramanlarının milletin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş hanımefendi ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Murat Ellik'in ailesini ziyaret etti. Ziyarette şehidin ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Aydın Baruş, şehitlerin aziz hatıralarının daima yaşatılacağını ifade ederek, Murat Ellik başta olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler rahmet, minnet ve şükranla andı. - ERZURUM