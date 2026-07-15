Vali Baruş'tan 15 Temmuz Ziyaretleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vali Baruş'tan 15 Temmuz Ziyaretleri

Vali Baruş\'tan 15 Temmuz Ziyaretleri
15.07.2026 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit aileleri ve gazilere yönelik bir dizi ziyarette bulundu.

Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit aileleri ve gazilere yönelik bir dizi ziyarette bulundu.

Vali Aydın Baruş ve eşi 15 Temmuz Gazisi Polis Memuru Furkan Şimşek'i ziyaret etti. Ziyarette, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında milletin iradesi, demokrasi ve vatan uğruna gösterilen kahramanlık ve fedakarlık bir kez daha minnetle yad edildi. Vali Baruş, gazi Furkan Şimşek'e sağlık ve huzur dolu bir ömür temennisinde bulunarak, göstermiş olduğu cesaret ve vatan sevgisinin daima şükranla hatırlanacağını ifade etti.

Vali Baruş, 15 Temmuz Gazisi Ahmet Kağızmanlı'yı da ziyaret etti. Ziyarette, 15 Temmuz gecesinde milletin iradesi, demokrasisi ve vatanı uğruna gösterilen fedakarlık ve kahramanlık bir kez daha minnetle yad edildi. Vali Aydın Baruş, gazi Ahmet Kağızmanlı'ya sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunarak, 15 Temmuz kahramanlarının milletin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş hanımefendi ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Murat Ellik'in ailesini ziyaret etti. Ziyarette şehidin ailesiyle bir süre sohbet eden Vali Aydın Baruş, şehitlerin aziz hatıralarının daima yaşatılacağını ifade ederek, Murat Ellik başta olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler rahmet, minnet ve şükranla andı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Demokrasi, 15 Temmuz, Yerel, Aydın, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Baruş'tan 15 Temmuz Ziyaretleri - Son Dakika

İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney’i anma programında görüntülendi İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'i anma programında görüntülendi
Netanyahu, İsrail Meclisi’nde “Utan“ sloganlarıyla protesto edildi Netanyahu, İsrail Meclisi'nde "Utan" sloganlarıyla protesto edildi
Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi
4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro’ya transfer oluyor 4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro'ya transfer oluyor
Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı Türk yıldızı takımına getiriyor Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı! Türk yıldızı takımına getiriyor
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

16:20
15 Temmuz Anma Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal anları
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları
15:54
Selim İmamoğlu’yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
15:48
TBMM’de 15 Temmuz Anma Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ tehlikesi hala devam ediyor
15:14
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
14:33
Gözaltındaki avukat Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı “Haluk’a borç verdim“ dediği rakam öyle böyle değil
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! "Haluk'a borç verdim" dediği rakam öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 16:42:16. #7.13#
SON DAKİKA: Vali Baruş'tan 15 Temmuz Ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.