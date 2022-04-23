Vali Bilmez Erciş'te muhtarları dinledi - Son Dakika
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Vali Bilmez Erciş'te muhtarları dinledi

23.04.2022 00:33
Vali Bilmez Erciş'te muhtarları dinledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Erciş ilçesinin mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Erciş ilçesinin mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, mahallelerin sorunlarını yerinde çözmek için başlattığı muhtar toplantıları devam ediyor. Bu çerçevede kentin en büyük ilçelerinden biri olan Erciş ilçesinin mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Bilmez, muhtarların sorunlarını dinleyerek, taleplerini not aldı.

Erciş Atakan Çelik Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Mehmet Emin Bilmez' in yanı sıra, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, kurum müdürleri ile Büyükşehir Belediyesinin ilgili daire başkanları katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından söz alan Vali Bilmez, kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini belirten Vali Bilmez, "Burada gerek belediyemizin ilgili daire başkanları gerekse sorunlarınıza cevap verecek olan kurum müdürlerimiz yer almaktadır. Daha çok sizlerin sorunlarını dinleyeceğiz. Taleplerinizi not alacağız. Bizlere düşen sorunlarınızı imkanlar dahilinde çözmektir. Muhtarları önemsiyoruz. Muhtar devletin en ücra noktasındaki temsilcisidir. Sizlerin talepleri halkın talepleridir" dedi.

Muhtarların mahallelerinde ki sıkıntıları çözme konusunda çok gayretli olduğunu da dile getiren Vali Bilmez, "Bugün kent merkezinde ne varsa ilçelerimizde de onlar var. Yer yer Erciş'in Van'da daha fazla pozitif bir ayrımcılık da yapıldığını söyleyebilirim. Ama imkanlar kıt bizler bu kıt imkanlarla inşallah tüm mahallelerimize ulaşarak sorunlarımız pey der pey çözmeye çalışacağız" diye konuştu.

Toplantı mahalle muhtarlarının tek tek söz alarak mahallelerinin talep ve sıkıntılarını anlatmasıyla son buldu. - VAN

Vali Bilmez Erciş'te muhtarları dinledi
Vali Bilmez Erciş'te muhtarları dinledi
Vali Bilmez Erciş'te muhtarları dinledi
Vali Bilmez Erciş'te muhtarları dinledi
Vali Bilmez Erciş'te muhtarları dinledi
Vali Bilmez Erciş'te muhtarları dinledi
Vali Bilmez Erciş'te muhtarları dinledi

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Büyükşehir Belediyesi, Emin Bilmez, Muhtar, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Bilmez Erciş'te muhtarları dinledi - Son Dakika


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