Vali Çakır: Yarım kalan sevdamızı bu sene tamamlayacağız - Son Dakika
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Yerel

Vali Çakır: Yarım kalan sevdamızı bu sene tamamlayacağız

Muş Valisi Avni Çakır, Muşspor antrenmanını ziyaret ederek takıma desteklerini belirtti. Vali Çakır, geçen sene yarım kalan sevdalarını bu sene tamamlayacaklarını ve Muşspor'u şampiyon yaparak 2. Lig'e çıkaracaklarını söyledi. Teknik Direktör Yavuz İncedal ise takıma en az 4 yeni takviye yapacaklarını açıkladı.

01.08.2024 14:03
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- Vali Çakır: "Yarım kalan sevdamızı bu sene tamamlayacağız"

MUŞ - 1984 Muşspor antrenmanını ziyaret eden Muş Valisi Avni Çakır, "Geçen sene yarım kalan sevdamızı bu sene tamamlayacağız. Biz bu takımı sonuna kadar da destekleyeceğiz. İnşallah bu sezon oyuncularımızla birlikte Muşspor'u şampiyon yapıp 2. Lig'e çıkaracağız" dedi.

2024-2025 sezonunda TFF 3.Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Muşspor'u ziyaret eden Muş Valisi Avni Çakır, teknik heyete, yönetime ve futbolculara moral vererek yeni sezonda başarılar diledi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcularla bir araya gelen Vali Çakır, takımı sonuna kadar destekleyeceklerini belirterek, "Geçen seneden yarım kalmış bir sevdamız var. Muşspor bu sahada geçen sezon çok güzel ev sahipliği yaptı. Bütün Muş halkı ilçeleri, köyleri, hep beraber takımı için kenetlendi. Herkes Muşspor'un maçına geldi ve takımımız başarılı bir şekilde ilimizi temsil etti. Maalesef şampiyonluk son beş dakika da elimizden kayıp gitti. Geçen yılı unutup yeni sezona konsantre olunması gerekiyor. Bu sene kaldığımız yerden hiç eksilmeden hatta üzerine koyarak bu maceraya, yarışa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aramıza yeni katılan hocamız son derece başarılı, seyirciler de tribünleri doldurarak sonuna kadar destekliyorlar ve spora çok ilgi duyan bir seyirci kitlemiz var. Muş halkı bu yeşil sahada Muşspor maçlarını sabırsızlıkla bekliyor. Geçen seneki yarım kalan sevdamızı bu sene tamamlayacağız ve hocamızın tecrübesine, başbakanımıza, futbolcularımıza güveniyoruz. Biz bu takımı sonuna kadar da destekleyeceğiz. İnşallah bu sezon oyuncularımızla birlikte Muşspor'u şampiyon yapıp 2. Lig'e çıkaracağız" dedi.

Muş Valisi Avni Çakır'ın sürpriz ziyaretleri takımı çok mutlu ettiğini dile getiren başarılı Teknik Direktör Yavuz İncedal, takıma en az 4 yeni takviye yapacaklarını dile getirdi. İncedal, "Muş'ta kendi tesislerimizde Ayın 25'inde başladığımız antrenmanımız sağlıklı ve güzel bir şekilde devam ediyor. 10 günlük kamptan sonra 12 günlük Kocaeli Kartepe de çalışmalarımız olacak. Buradaki çalışmalarımızın amacı hem kente adaptasyon hem de 2 aydır futboldan ayrı kalan arkadaşlarımızın futbola olan adaptasyonlarını geliştirmek ve birbirlerine biraz daha kaynaştırmak. İkinci etapta daha çok taktiksel çalışmalar, yüklemeler ve hazırlık aşamasına geçilecek. Bu dönem içerisinde takımımızın ana arteri dediğimiz yapıyı uluşturacağız. Her şey çok güzel gidiyor. Valimizin bugün bizi ziyaret etmesi, bize moral vermesi, bizim yanımızda olduğunu ifade etmesi hem Muş adına hem de takım adına çok güzel bir düşünceydi. Kendilerine çok teşekkür ederiz. 12 günlük ikinci kampımızdan sonra kendi tesislerimizde, şehrimizde bir hazırlık maçı yapıp antrenmanları bitirip Lig'e hazır hale gelmek istiyoruz. Yeni transferlerimizde gerçekten çok değerli çok kıymetli Muş'a layık olan ve geçmişleri başarılarla dolu. Dilerim aynı başarıyı aynı azmi aynı mücadeleyi bu yılda gösteririz. Muş'a layık olmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızın beklentilerini biliyoruz bu beklentilere en iyi şekilde karşılık verip onları mutlu etmek istiyoruz. Birkaç oyuncu eksikliğimiz var görüştüğümüz futbolcular da var inşallah 4-5 oyuncu daha takıma transfer edip lige öyle başlayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Çakır: Yarım kalan sevdamızı bu sene tamamlayacağız - Son Dakika

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