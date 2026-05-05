Vali Canbolat Aydın\'dan Ankara\'ya Veda Etti

Aydın'dan Ankara Valiliği'ne atanan Yakup Canbolat, Vali Konağı'nda siyasiler ve vatandaşların uğurlaması ile kenteten ayrıldı.

Vali Canbolat'ı uğurlamak üzere çok sayıda siyasi, bürokrat ve vatandaş Aydın Vali Konağı'na geldi. Kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Vali Canbolat, vedanın ardından yeni görevi çin Ankara'ya doğru yola çıktı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat veda mesajında, "Bu şehre sadece hizmet etmedim, gönlümü de bıraktım. Birlikte kurduğumuz gönül bağları, paylaştığımız sevinçler ve aştığımız zorluklar her zaman kalbimde yaşayacak. Ankara'ya yeni görevime giderken, dualarınızı yanıma alıyorum. Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun" diye konuştu. - AYDIN