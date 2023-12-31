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Vali Canbolat, Aydınlıları yeni yıl için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı - Son Dakika
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Vali Canbolat, Aydınlıları yeni yıl için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yeni yıl dolaysıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Vali Canbolat, yeni umutlarla karşılanan 2024 yılının ülkemizin daha güzel günlere ulaştığı bir yıl olmasını diledi.

Vali Canbolat, Aydınlıları yeni yıl için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı
31.12.2023 - 12:22,
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Aydınlıları yeni yılı kutlayan Vali Yakup Canbolat, mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak "Amacımız, el ele, omuz omuza ve kardeşçe ülkemizi ve Aydın'ımızı hak ettiği noktaya taşımaktır" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yeni yıl dolaysıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Vali Canbolat, mesajında "Sevinçleri ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, yeni umutlarla yeni bir yıla girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şüphesiz ki, her yeni yıl umut ve beklentileri de beraberinde getirmektedir. Bu bakımdan geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için hepimizin üzerine önemli görevler düşmektedir. Yeni umutlarla karşıladığımız 2024 yılının, ümitlerimizin daha çok tazelendiği, çalışma azmimizin artarak yükseldiği, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ülkemizin çok daha güzel günlere ulaştığı yıl olması hepimizin dileğidir. Türk Milleti, birlik ve dayanışma içinde bütün güçlükleri aşmış, çağdaşlaşma yolunda yılmadan çaba göstermiş ve Türkiye Cumhuriyeti'ni bugünkü düzeyine ulaştırmıştır. Amacımız, bu güzel vatan toprakları üzerinde, bu şanlı bayrağın altında, ortak bir kaderi paylaşarak, el ele, omuz omuza, gönül gönüle ve kardeşçe ülkemizi ve Aydın'ımızı hak ettiği noktaya taşımaktır. Yine içtenlikle inanıyorum ki, tarihin içinden süzülüp gelen, paylaşılmış acılar ve sevinçlerle harmanlanmış ve sayılamayacak kadar ortak paydayla perçinlenmiş kardeşliğimizi bozmaya hiçbir güç yetmeyecek ve ülkemiz dünya sahnesinde kendisine yakışan en ideal yeri alacaktır. Çünkü biz büyük ve erdemli bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize ve insanlığa huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ederim. Bu vesile ile hizmet etmekten onur duyduğum Saygıdeğer Aydınlı hemşehrilerimin, Şehit yakınları ve Gazilerimizin, her kademedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın ve değerli basın mensuplarımızın yeni yılını en içten duygularımla kutluyor, Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm Aydınlılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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