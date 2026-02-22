Vali Çelik'ten Yüksekova'ya Veda Ziyareti - Son Dakika
Vali Çelik'ten Yüksekova'ya Veda Ziyareti

Vali Çelik\'ten Yüksekova\'ya Veda Ziyareti
22.02.2026 15:58
İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Vali Çelik, Yüksekova'da veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Hakkari Valisi Ali Çelik, veda ziyaretleri kapsamında Yüksekova ilçesinde vatandaşlar ve protokol üyeleriyle bir araya geldi.

Yeni görevine başlamak üzere kentten ayrılmaya hazırlanan Vali Çelik, ilçe ziyaretleri programı dahilinde Yüksekova'da çeşitli temaslarda bulundu. Programına Yüksekova Kaymakamlığı ile başlayan Vali Çelik, burada Kaymakam Mustafa Akın ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Kaymakamlık Şeref Defteri'ni imzalayan Çelik, ardından Esenyurt Mahallesi'ndeki TOKİ konutları bölgesinde bulunan kaymakamlık bahçesinde ilçe sakinleriyle bir süre sohbet etti.

İlçedeki kamu kurumlarını da ziyaret eden Çelik, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak personelle vedalaştı. Ziyaretler kapsamında düzenlenen veda programına sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Samimi bir atmosferde geçen buluşmada konuşan Vali Çelik, görev süresi boyunca kendisine destek olan Hakkari halkına teşekkür etti. Çelik, "Sizlere veda etmeye geldim. Artık buradan fiziken ayrılıyorum ancak Ankara'da elimiz daha uzun olacak. Hakkari'nin sorunlarını ve taleplerini orada daha güçlü bir şekilde dile getireceğiz. Elimizden geleni ilimiz için yapmaya devam edeceğiz. Hakkınızı helal edin" dedi.

Katılımcılar, Vali Çelik'e özellikle kamu hizmetlerinin koordinasyonu ve altyapı projelerindeki emeklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Görev süresi boyunca kent genelinde yürüttüğü projelerle takdir toplayan Çelik'in, İçişleri Bakan Yardımcılığı görevinde de bölgedeki yatırımları ve yerel sorunları yakından takip etmesi bekleniyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Yüksekova, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çelik'ten Yüksekova'ya Veda Ziyareti - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Vali Çelik'ten Yüksekova'ya Veda Ziyareti
