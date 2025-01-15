Vali Çelik, Yaralı Personeli Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Çelik, Yaralı Personeli Ziyaret Etti

Vali Çelik, Yaralı Personeli Ziyaret Etti

Hakkari Valisi Ali Çelik, çöp kamyonu kazasında yaralanan personeli hastanede ziyaret etti.

15.01.2025 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Valisi Ali Çelik, çöp kamyonunun şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan personeli hastanede ziyaret etti.

Vali Çelik, acil serviste tedavi gören yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumları ve tedavi süreçleri hakkında sağlık personelinden bilgi aldı. Yaralıların yakınlarıyla yakından ilgilenerek onları teselli eden Vali Çelik, süreçle ilgili detaylı bilgilendirme yaptı. Ailelere destek mesajı veren Vali Çelik, "Bu elim kazada yaralanan çalışanlarımızın bir an önce sağlığına kavuşması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Dualarımız onlarla. İnşallah en kısa sürede iyi haberlerini alacağız" ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde il özel idaresine ait çöp kamyonu Hakkari- Van kara yolu Depin bölgesinde freninin patlaması sonucu şarampole yuvarlanmış ve içinde bulunan 3 kişi yaralanmıştı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Servis, Ali Çelik, Güvenlik, Politika, hakkari, Sağlık, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çelik, Yaralı Personeli Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 01:51:35. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Çelik, Yaralı Personeli Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.