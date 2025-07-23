Vali Çelik, Yüksekova\'da Hayvan Barınağını Ziyaret Etti

Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Akocak köyünde bulunan Hakkari Sokak Hayvanlarını Koruma Birliği Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret etti.

Barınağın mevcut durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Çelik, yapım süreci devam eden alanlarda da incelemelerde bulundu. Doğal yaşam alanının çevre peyzaj çalışmalarını yerinde değerlendiren Vali Çelik, barınak içi ve idari binalara ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yolların kilitli parke taşı ile yapılması, ayrıca istinat duvarı çalışmalarının da projelendirilerek bir an önce tamamlanması yönünde ilgili birimlere talimat verdi.

Vali Çelik'in ziyaretinde sokak hayvanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar da ele alındı.

Vali Çelik'e Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın da eşlik etti. - HAKKARİ