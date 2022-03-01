Vali Çiçek: "Birlik ve beraberlik Afyonkarahisar'ı başka bir yere taşıyor" - Son Dakika
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Vali Çiçek: "Birlik ve beraberlik Afyonkarahisar'ı başka bir yere taşıyor"

01.03.2022 08:25
Vali Çiçek: "Birlik ve beraberlik Afyonkarahisar'ı başka bir yere taşıyor"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'da bürokratlar olarak herkesin bir birini sevdiğini kaydederek, "Birbirimizle sürekli istişare halindeyiz.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'da bürokratlar olarak herkesin bir birini sevdiğini kaydederek, "Birbirimizle sürekli istişare halindeyiz. Birlik ve beraberlik Afyonkarahisar'ı başka bir yere taşıyor" dedi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından 'Hayatım İletişim Çalıştayı' gerçekleştirildi. Türkiye'nin yakından tanıdığı isimler, il müdürleri ve valilik personeline çeşitli konularda eğitimler verdi. Eğitim öncesi konuşan Vali Çiçek, birlik beraberlik ruhu ile kentte güzel işler ortaya çıktığına dikkat çekerek, "Bugün bizlerle oldukları için Mehmet Aydın, Umut Öztürk, Ayhan Güngör ile Ekin Olcayto'ya çok teşekkür ediyorum. Göreve başladığım ilk günlerde yine bu ekip Emre Gölü çevresinde kamp yapmıştı. O günkü paylaşımlar Afyonkarahisar'ın tanıtımı noktasında çok etkili olmuştu. Afyonkarahisar'da bürokratlar olarak birbirimizi gerçekten seviyoruz. Birbirimizle sürekli istişare halindeyiz. Birlik ve beraberlik Afyonkarahisar'ı başka bir yere taşıyor" dedi.

Çalıştayda haber spikerleri Ekin Olcayto ve Mehmet Aydın, Radyo programcıları Umut Öztürk ve Ayhan Güngör, etkili iletişim, kelimelerin gücü ve iletişimde bizlere yansımaları, beden dili, hitabet, Türkiye'de Sosyal Medyanın hayatımıza etkisi ve kullanımı, iletişim hataları, iletişimde ikna, heyecan yönetimi ve özgüvenli olma, duygusal korkular gibi farklı başlıklarda sunumlar gerçekleştirdi. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek: Birlik ve beraberlik Afyonkarahisar'ı başka bir yere taşıyor
Vali Çiçek: Birlik ve beraberlik Afyonkarahisar'ı başka bir yere taşıyor

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Mehmet Aydın, Gökmen Çiçek, Karahisar, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Çiçek: 'Birlik ve beraberlik Afyonkarahisar'ı başka bir yere taşıyor' - Son Dakika


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