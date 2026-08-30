Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Kayseri\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu
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Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü resepsiyonla kutlandı. Vali Gökmen Çiçek, 'Biz tehdit edilebilecek bir devlet değiliz. Birlik ve beraberlik içinde bayrağımızı en yukarıda tutacağız' dedi.

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Kayseri Valiliği'nin düzenlediği resepsiyon ile coşkuyla kutlandı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bizim tarihimiz, tehdit edenlere bedel ödetmekle geçti, biz tehdit edilebilecek bir devlet değiliz. Biz başka devletlere de benzemeyiz" dedi.

Tarihi Kayseri Lisesi'nde düzenlenen resepsiyonda; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, tebrikleri kabul etti. Resepsiyona Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz başta olmak üzere il protokolü, ilçe belediye başkanları, üniversite rektörleri, emniyet ve askeri personeller, siyasi parti temsilcileri gaziler ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Halk oyunları gösterisinin ardından konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Bin yıl önce vatan yaptığımız bu topraklar kolay yar olmadı bize. Bedeller ödedik, bedelini ödeyerek vatan yaptık bu toprakları. Önce Moğol saldırılarıyla sınandık, Haçlı artıklarıyla başa çıktık, Osman Gazi ile çınar olduk, Fatih Sultan Mehmet ile 3 kıtaya yayıldık. Kıtalar aştık, diyar diyar dolaştık. Dünyaya merhamet, vicdan götürmek, umut taşımaktı. Ecdadımız hep bunu yaptı. Dünyaya adalet götürdük, hükmümüz altındaki yerlerde hep bu vardı. Olduğumuz yerde barış vardı. Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da biz vardık. Ancak kötü günler de yaşadık, süreç içerisinde ciğerlerimizin sökülüşü gibi hükmümüz altındaki toprakların yönetimimizden alındığını gördük. İhanetlerle karşılaştık, sırtımızdan vurulduk. Topraklar bir bir giderken 30 Ağustos'tan önce en karanlık günleri yaşadık. Yedi düvel bir oldu Anadolu'ya saldırdı. Paramparça etmek için birleşmişlerdi. İşte o karanlık günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletiyle beraber ortaya çıkarak karanlıkları aydınlığa çevirerek 30 Ağustos'ta düşmanlara gereken dersi verdi. İlelebet burasının Türk yurdu olduğunu dünyaya haykırdı. Bedelini ödediğimiz coğrafyada bedel ödeyenler hükümran olurlar. Çok fazla tehditlerle karşılaştık. Son zamanlarda hep beraber görüyoruz; daha yeni kurulmuş bir devlet arkasına başka ülkeleri alarak sadece çocuk öldürmeyi bilen bir devlet ordumuza, milletimize, devletimize tehdit cümleleri sarf etmeye cüret etmekte. Bizim tarihimiz, tehdit edenlere bedel ödetmekle geçti, biz tehdit edilebilecek bir devlet değiliz. Biz başka devletlere de benzemeyiz. Bugün İHA'sını, SİHA'sını yapan, silahlarını üreten büyük bir ülkeyiz. Bize düşen birlik ve beraberlik içerisinde al bayrağın peşinde oluşabilecek tehditlere karşı dimdik durmaktır. Bizim bir tane hedefimiz var, bayrağımızı en yukarıda tutmak" dedi.

Vali Çiçek'in konuşmasının ardından 30 Ağustos Zafer Pastası'nın kesilmesi ile resepsiyon son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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