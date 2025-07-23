Vali Çiçek\'ten Başarılı Öğrencilere Tebrik

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, YKS'de dereceye giren Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sayısal Türkiye 29'uncusu, Kayseri 2'ncisi Ahmet Faruk Yurdakul ile 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sayısal Türkiye 3'üncüsü, Kayseri 1'incisi Hafız Ahmet Yasin Ekmen'i makamında kabul eden Vali Gökmen Çiçek, "Sınavda göstermiş oldukları başarı ile bizleri gururlandıran gençlerimizi, öğretmenlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum" dedi

Valilik Makamında gerçekleşen kabulde, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Okul Müdürü Tahsin Dursun, Kayseri İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Yurtlu'da hazır bulundu. - KAYSERİ