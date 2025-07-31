Vali Çiçek\'ten CHP\'li Vekile Tepki

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kendisini eleştiren CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'in paylaşımına ilişkin, "Devletin temsil makamında oturan bir isme, kıyafet ve görünüm üzerinden yapılan bu itham; toplumda kutuplaşmayı körükler, temsil ettiğimiz iradeye de gölge düşürür" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in İl Milli Eğitim Müdürü ile birlikte ağırladığı heyeti eleştirdi. Vali Çiçek, Genç'in paylaşımını alıntı yaparak, "Sayın Vekilim, her bir vatandaşımızın devlete olan güvenini ve aidiyet duygusunu artırmakla sorumlu bir kamu görevlisinin, görüşüne, kılığına, sakalına, inancına veya aidiyetine göre insanları tasnif etmesi ne hukuk devleti ilkesiyle ne de kamu ahlakıyla bağdaşır. Ayrıştırmayan, kucaklayan, ötekileştirmeyen devlet anlayışını kendisine rehber edinmiş, her kesimden insanı eşit mesafede dinleyen, yalnızca kamu hizmetine odaklanan bir görev yapmaktayız.

Makamlar; vatandaş arasında ayrım yapmak için değil, herkesin derdiyle hemhal olmak, mağdurun yanında, mazlumun sığınağı olmak için vardır. Bu anlayışla, hangi dernekten olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, hangi kıyafetle olursa olsun tüm vatandaşlarımız bu makamın misafiridir. Devletin temsil makamında oturan bir isme, kıyafet ve görünüm üzerinden yapılan bu itham; toplumda kutuplaşmayı körükler, temsil ettiğimiz iradeye de gölge düşürür" dedi. - KAYSERİ