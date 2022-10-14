Vali Çiçek'ten güven timlerine teşekkür - Son Dakika
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Vali Çiçek'ten güven timlerine teşekkür

14.10.2022 11:00
Vali Çiçek'ten güven timlerine teşekkür

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte suça ve suçluya göz açtırmayan güven timlerine teşekkür etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte suça ve suçluya göz açtırmayan güven timlerine teşekkür etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in göreve başlamasıyla beraber kurulan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kentte yaptıkları uygulamalar ile takdir topluyor. Suça ve suçluya geçit vermeyen güven timleri, yaptıkları başarılı çalışmalar ile vatandaşların da gönlünü kazandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayseri'de vatandaşlarımızın huzuru için gece gündüz fedakarca çalışan güven timlerimiz her yerdeler... Kayseri'mizde parklar, sokaklar, caddeler, gündüzler ve geceler onlarla daha güvenli" diyerek teşekkür etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Güven Timleri, Gökmen Çiçek, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çiçek'ten güven timlerine teşekkür - Son Dakika

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