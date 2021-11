Vali Çiçek: "Terör örgütleri en çok öğretmenlerden korkuyor" - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, terör örgütlerinin en çok öğretmenlerden korktuğunu ifade ederek, " Türkiye'de iki tane ordu var. Biri vatanı kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Her ikisinin de şehitleri, gazileri var. Öğretmenlerden çok korkuyorlar, öğretmenler olduğu sürece Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti olacak" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'e 'Başöğretmen' unvanının verildiği gün olan ve 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Vali Gökmen Çiçek'in katılımıyla Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde kutlama programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Ardından Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencilerinden Emir Uçar isimli öğrenci Sanatkar isimli şiirini okudu.

"Türkiye'de iki tane ordu var"

Programda daha sonra söz alan Vali Çiçek, Türkiye'nin gündemine oturan Kadın Kültür Evleri Projesi'nin öğretmenler sayesinde yürütüldüğünü kaydetti. Açıklamasında öğretmenlerin terörle mücadeledeki önemine de vurgu yapan Vali Çiçek, "Kadın Kültür Evleri projemizi öğretmenlerimizle birlikte yürütüyoruz. Projeyi başlatan ve bugüne getirenlerin hepsi öğretmen. Yapacağımız her işte öğretmenlerimiz hemen yardımımıza koşuyor. Gerçekten başka bir ruhla çalışıyorsunuz. Ne yapabiliriz dediğimizde bizlere hemen yetişiyorsunuz. Muhtemelen hayatınız boyunca da bu heyecan sizlerle birlikte devam ediyor. Öğretmenlik sadece çocukları eğiten değil bütün bir şehri her daim eğitendir. Hani hep söyleriz ya Türkiye'de iki tane ordu var. Biri vatanı kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Her ikisinin de şehitleri, gazileri var. Sizler eğitmekle kalmadınız şehit oldunuz, vuruldunuz, tehdit edildiniz. Çünkü sizden çok korkuyorlar. Öğretmenler olduğu sürece Türk milleti olacak, Türklük bilinci olacak, Türkiye Cumhuriyeti olacak. Terör örgütleri en çok öğretmenlerden korkuyor. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun" diye konuştu.

Ardından Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo müzik dinletisi izleyenlerden büyük beğeni toplarken, Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmenleri ve öğrenciler tarafından hazırlanan müzik dinletisi de ilgiyle izlendi. - AFYONKARAHİSAR