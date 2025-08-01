Vali Çiftçi, 102 Yaşındaki Mühibe Nine\'yi Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Muratpaşa Mahallesi'nde ikamet eden güngörmüşlerden 102 yaşındaki Mühibe Bayrak Nine'yi evinde ziyaret etti.
22 yıl önce eşini kaybeden ve kimsesi olmayan Mühibe Nine ile bir süre sohbet eden Vali Çiftçi, Mühibe Nine'nin ihtiyaçları noktasındaki taleplerini geri çevirmeyerek gerekli talimatları verdi.
Vali Çiftçi'ye ziyaretleri esnasında Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da eşlik etti. - ERZURUM
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