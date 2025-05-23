Vali Çiftçi, 60+ Tazelenme Üniversitesi Etkinliğine Katıldı

Vali Mustafa Mustafa Çiftçi, Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 60+ Tazelenme Üniversitesi Yıl Sonu Programı ve Ağaç Dikim Etkinliği'ne katıldı.

ETÜ Yaşam Merkezi 2 Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, açılış konuşmalarının ardından, 60+ Tazelenme Üniversitesi tanıtım videosu ile devam etti. Program kapsamında, 60 yaş üzeri öğrenciler solo ve koro müzik performansları ile şiir dinletileri sundu.

Program sonunda, 60+ Tazelenme Üniversitesi'ne gönüllü katkı sunan eğitimcilere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Etkinlik, kampüs alanında gerçekleştirilen fidan dikimiyle sona erdi. - ERZURUM