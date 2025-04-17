Vali Çiftçi\'den Erzurum İl Müdürlüğü Ziyareti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette, İl Müdürü Ender Cihantimur tarafından kurumun çalışmaları hakkında kapsamlı bir brifing sunuldu.

Brifingde, Sanayi sicil işlemleri, İlimizdeki sanayi işletmelerinin sektörel dağılımı, İstihdam verileri, İşletme ciroları, Piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri, Ölçü ve ayar denetimleri, Sanayi alanları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve teknoloji geliştirme bölgesindeki sektörel dağılım gibi çeşitli başlıklarda detaylı bilgiler paylaşıldı.

Vali Çiftçi'nin ziyaretine Vali Yardımcısı İlyas Öztürk ve Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç de eşlik etti. - ERZURUM