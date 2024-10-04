Vali Çiftçi Ejder 3200\'de İncelemelerde Bulundu

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, şehrimizin en yüksek tepesi olan Ejder 3200'e çıktı.

TRT Erzurum Müdürlüğü hizmet sahasında, 1976 yılında yayın hizmetine başlayan ve Türkiye'nin en yüksek verici istasyonu olan Erzurum Ejder TV, Fm Verici İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, TRT Erzurum İl Müdürü Ayça Alemdar'dan kısa bir brifing aldı.

3176 metre rakımda konumlandırılmış olan verici istasyonundan tv ve radyo yayınları yapılırken, istasyonda 17 kuruma haberleşme hizmeti veriliyor.

Ziyarette Vali Çiftçi'ye Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, TRT Erzurum Bölge Müdürü Ayça Alemdar, TRT Radyodan Sorumlu Müdür Yardımcısı Feyza Yılmaz, TRT Tesislerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Bülent Karadoğan, TRT Destek Hizmetlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Erdal Kumral ve TRT çalışanları eşlik etti. - ERZURUM