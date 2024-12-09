Vali Çiftçi Köşk Göleti'nde Yürüyüş Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Çiftçi Köşk Göleti'nde Yürüyüş Yaptı

Vali Çiftçi Köşk Göleti\'nde Yürüyüş Yaptı

Erzurum Valisi Çiftçi, buzu tutmuş Köşk Göleti'nde doğa yürüyüşü yaparak kış sporlarına dikkat çekti.

09.12.2024 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile buz tutmuş Köşk Göleti'nde yürüyüş yaptı.

Yakutiye ilçesinde yer alan 2 bin 500 metre rakımdaki Köşk Göleti'nde düzenlenen etkinlikte Vali Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi ile buz tutmuş gölet üzerinde yürüyüş yaptı. Vali Çiftçi, Erzurum'un doğal ve keşfedilmeyi bekleyen zenginliklerine dikkat çekerek, "Yakutiye ilçemize bağlı Köşk köyünde bulunan Köşk Göleti'ndeyiz. Şu anda bulunduğumuz yer yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikte ve göl tamamen donmuş durumda. Ocak ayı itibarıyla buz kalınlığının 1 metreye ulaşması bekleniyor. Bu bölgede off-road, ATV gibi doğa etkinlikleri planlıyoruz" dedi.

Köşk Göleti'nin doğa ve kış sporlarına uygunluğuna vurgu yapan Vali Çiftçi, "Erzurum, geniş coğrafyasında keşfedilmeyi bekleyen pek çok doğal güzelliğe sahip. Köşk Göleti de bunlardan biri. Kamp, doğa yürüyüşleri ve çeşitli spor etkinlikleri için çok uygun bir yer. İlerleyen günlerde burada kış sporlarını geliştirmek amacıyla saha çalışmaları yapacağız. Tabiat şu anda gayet güzel. Kar yağıyor. Arkamızda güzel bir orman var. Gölet tamamen donmuş durumda. Ben bütün maceraseverleri, doğaseverleri bu eşsiz güzelliği keşfetmek için hem Köşk Göleti'ne hem de ilimizin değişik yerlerine davet ediyorum" diye konuştu.

Programa; Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Vali Yardımcıları Lokman Düzgün, İlyas Öztürk, Ahmet Özdemir ve Mustafa Berk Çelik ile eşleri, Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, kulüp üyeleri ve aileler katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Çiftçi, Etkinlikler, Hava Durumu, erzurum, Yerel, Yaşam, Spor, Köşk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çiftçi Köşk Göleti'nde Yürüyüş Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
14:54 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi’yi bana çok gördüler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler
13:49 Münbiç’i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi
13:23 Muhalifler, Esad’ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık
21:25 Trump en çok ünlülerin kullandığı yasayı çekecek Trump en çok ünlülerin kullandığı yasayı çekecek
21:04 İsrail’in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı Suriye’de hedef aldıkları yer çok kritik İsrail'in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı! Suriye'de hedef aldıkları yer çok kritik
20:54 Beşar Esad ve ailesi Moskova’da Rusya sığınma hakkı teklif etti Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti
20:43 Suriye Hava Kuvvetleri’ne Ait Uçağın Sinyali Kayboldu: Esad’ın Uçağı Mı Suriye Hava Kuvvetleri'ne Ait Uçağın Sinyali Kayboldu: Esad'ın Uçağı Mı?
20:25 Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz’dan özür diledi Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi
20:15 Muhalifler, Baas’ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında Muhalifler, Baas'ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında
20:13 TÜRK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması: Kabul edilebilir yanı yok TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Kabul edilebilir yanı yok
20:03 Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 16:40:03. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Çiftçi Köşk Göleti'nde Yürüyüş Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.