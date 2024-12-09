Vali Çiftçi Köşk Göleti\'nde Yürüyüş Yaptı

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile buz tutmuş Köşk Göleti'nde yürüyüş yaptı.

Yakutiye ilçesinde yer alan 2 bin 500 metre rakımdaki Köşk Göleti'nde düzenlenen etkinlikte Vali Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi ile buz tutmuş gölet üzerinde yürüyüş yaptı. Vali Çiftçi, Erzurum'un doğal ve keşfedilmeyi bekleyen zenginliklerine dikkat çekerek, "Yakutiye ilçemize bağlı Köşk köyünde bulunan Köşk Göleti'ndeyiz. Şu anda bulunduğumuz yer yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikte ve göl tamamen donmuş durumda. Ocak ayı itibarıyla buz kalınlığının 1 metreye ulaşması bekleniyor. Bu bölgede off-road, ATV gibi doğa etkinlikleri planlıyoruz" dedi.

Köşk Göleti'nin doğa ve kış sporlarına uygunluğuna vurgu yapan Vali Çiftçi, "Erzurum, geniş coğrafyasında keşfedilmeyi bekleyen pek çok doğal güzelliğe sahip. Köşk Göleti de bunlardan biri. Kamp, doğa yürüyüşleri ve çeşitli spor etkinlikleri için çok uygun bir yer. İlerleyen günlerde burada kış sporlarını geliştirmek amacıyla saha çalışmaları yapacağız. Tabiat şu anda gayet güzel. Kar yağıyor. Arkamızda güzel bir orman var. Gölet tamamen donmuş durumda. Ben bütün maceraseverleri, doğaseverleri bu eşsiz güzelliği keşfetmek için hem Köşk Göleti'ne hem de ilimizin değişik yerlerine davet ediyorum" diye konuştu.

Programa; Vali Mustafa Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, Vali Yardımcıları Lokman Düzgün, İlyas Öztürk, Ahmet Özdemir ve Mustafa Berk Çelik ile eşleri, Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, kulüp üyeleri ve aileler katıldı. - ERZURUM