Vali Çiftçi TEİAŞ'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Çiftçi TEİAŞ'ı Ziyaret Etti

Vali Çiftçi TEİAŞ\'ı Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek brifing aldı.

30.01.2025 09:51
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kurum ziyaretleri kapsamında Erzurum TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Vali Çiftçi, Bölge Müdürü Yakup Albayrak'tan brifing aldı. Bölge Müdürlüğünün faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerin ele alındığı brifingde; TEİAŞ 15. Bölge Müdürlüğü kuruluşunun tarihçesi ve tanıtımı, Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanı kapsamındaki iller ve bölge puant bilgileri hakkında bilgilendirme, Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki Erzurum il bazında mevcut transformatör merkezleri ve kurulu güçleri hakkında bilgilendirme, 2024 yılı yatırım programında bulunan, tamamlanan ve devam etmekte olan tesis faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Vali Çiftçi, enerji sektörüne yönelik verdikleri katkılardan dolayı kurum çalışanlarına teşekkür etti. Ziyarette Vali Çiftçi'ye, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Mustafa Çiftçi, Politika, erzurum, Ekonomi, Enerji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çiftçi TEİAŞ'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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