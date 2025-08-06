Vali Çiftçi, Tümgeneral Altuğ\'u Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ'u ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi, 5/8/2025 Tarihli ve 2025/309 Sayılı Karar'la Korgeneralliğe terfi eden 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ'a ziyarette bulundu. Vali Çiftçi, 9. Kolordu Komutanı Altuğ'u yeni rütbesi vesilesiyle tebrik ederek görevinde başarılar diledi. - ERZURUM