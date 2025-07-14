Vali Coşkun; "15 Temmuz, milletin kahramanlığıyla kazanılmış şanlı bir demokrasi zaferidir"

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile mesaj yayımladı. Vali Coşkun; "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü; devletimizin varlığını, milletimizin birliğini parçalamak ve milli egemenliğini yok etmek isteyen FETÖ terör örgütüne karşı, yüce milletimizin onurlu direnişi ve kahramanlığıyla kazanılmış şanlı bir demokrasi zaferidir" dedi.

15 Temmuz'un ülkemiz için önemli bir dönüm noktası olduğunu ve kahramanlık destanı olarak tarihe geçtiğini belirten Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun; "Bizler, bağımsızlığı karakteri olarak benimseyen bir ecdadın torunlarıyız. Toprağımızın birliği, insanlarımızın kardeşliği, ülkemizin huzuru adına; genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle vatan sevgisini canından öte sayan bir neslin mirasçılarıyız. Rengini şehitlerimizin kanından alan Ay Yıldızlı Bayrağımızın gölgesi altında, sonsuza kadar bağımsız yaşamaya ant içmiş Aziz Milletimiz; direnişiyle, bağımsızlığından ve demokrasiden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi; başta Rabbimizin izni ve inayetiyle, sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve çağrısıyla, necip milletimizin meydanlara çıkarak gösterdiği kahramanlık sayesinde bertaraf edilmiştir. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle; ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kasteden tüm hain odaklara ve terör örgütlerine karşı verilen mücadele, kararlılıkla devam edecektir. Milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği büyük kahramanlık destanı ise asla unutulmayacak ve daima yaşatılacaktır. Bilinmelidir ki her türlü zorluğu aşarak kurduğumuz devletimizi, birlik ve beraberlik içinde, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla daha da yüceltmek ve güçlendirmek temel sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle; vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin bölünmez bütünlüğü ve devletimizin bekası için canlarını feda ederek şehadet şerbeti içen tüm aziz şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, milli iradeye ve demokrasimize sahip çıkan aziz milletimizi ve Denizlili hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ