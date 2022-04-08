Vali Çuhadar, iftarda şehit aileleri ve gazileri ağırladı - Son Dakika

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Adıyaman Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Korona virüs salgını dolayısıyla yapılamayan iftar programı, 2 yıl aradan sonra Adıyaman Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. Tarihi Tuz Hanında düzenlenen iftar programında Vali Mahmut Çuhadar, eşi Serinay Çuhadar'la birlikte kahraman şehitlerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimizle bir araya geldi.

İftar programına İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi katıldı.

İftar öncesi şehit aileleri ve gazilerin masalarını tek tek gezerek yakın ilgi gösteren Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, rahmet ve bereket ayı olan mübarek Ramazan ayında aziz vatan şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan aileleri ve gazilerle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk ve bahtiyarlık duyduklarını ifade etti.

İftar yemeği öncesi İl Müftülüğüne bağlı din görevlileri tarafından Kuran'ı Kerim okundu. Akşam ezanının okunması ve İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın yaptığı dua sonrası iftarlar açıldı. Vali Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, şehit aileleri ve gazilerle aynı masalarda iftarlarını açarak sıcak ve samimi sohbetlerde bulundu.

Mübarek Ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, şehit ailelerine seslenerek "Sabrınıza, metanetinize ortak olmaya çalıştığımız bu mübarek Cuma akşamında bir araya gelmemize vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum. İstiklalimiz ve istikbalimiz için en değerli varlığı olan canını feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Yine bu aziz vatanın birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığı uğruna fedakarlık göstererek bu uğurda gazi olan kardeşlerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Sizler bizim en kıymetli hazinelerimizsiniz. Sizler rabbimizin seçtiği ailelersiniz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Acılarınız bizim acımız, hüzünleriniz bizim hüznümüzdür. Evlatlarınızın, eşlerinizin, Yüce Allah'ın sevgisine ve her faninin emeli olan şehitlik mertebesine mazhar olmaları yüreklerimizdeki yasın tek tesellisidir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz bilmezsiniz' buyurmaktadır. Şehit ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Onlar sahurlarda, iftarlarda kandiller yansın, teravihlerde kubbeler Allah kelamıyla inlesin, bayrak inmesin, ezan susmasın diye canlarını feda ettiler. Şehitlerimiz şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir. Ramazan ayının manevi atmosferinde şehitlerimizi bir kez daha şükran ve minnet duygularıyla anıyor, kahraman gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum. Bu vesileyle, mübarek Ramazan ayında iftar soframızı bizimle paylaştığınız ve bizi şereflendirdiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum "dedi. - ADIYAMAN