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Vali Çuhadar Perre Antik Kentinde incelemeler yaptı - Son Dakika

Vali Çuhadar Perre Antik Kentinde incelemeler yaptı

01.12.2021 10:42
Vali Çuhadar Perre Antik Kentinde incelemeler yaptı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar Kommagene Krallığının 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kentinde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar Kommagene Krallığının 5 büyük kentinden biri olan Perre Antik Kentinde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Mahmut Çuhadar, Perre Antik Kentinde, tarihi ve arkeolojik değerlerin gün yüzüne çıkarılması amacıyla Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün bilimsel danışmanlığında devam eden kazı çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kazı çalışmalarının devam ettiği alanları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Vali Mahmut Çuhadar, "Perre Antik Kentindeki tarihsel ve arkeolojik değerlerin gün yüzüne çıkartılması amacıyla başlatılan kazı çalışmalarımız seri bir şekilde devam ediyor. Yürütülen kazı çalışmalarında Perre Antik Kentinin sivil mimari yapıları ortaya çıkarılıyor. Açığa çıkan mimari yapılarda evlerin avlularında kuyuların bulunduğu, demir işlemeye yönelik ocakların kullanıldığı, yine yapıların içinde depolama, tandır ve ocak gibi günlük ihtiyaca yönelik birimlerin olduğunu yapılan kazılar sonucunda belirledik. Yine alanda yapılan çalışmalar sonucunda dokumacılığın yapıldığını gösteren dokuma tezgahına yönelik ağırlık taşı ortaya çıkarıldı. Böylece Perre toplumunun geç antik çağda demiri işledikleri, tahıl yetiştirdikleri, bağcılık ile birlikte şarap ürettikleri ve dokumacılık yaptıkları yapılan kazılarda anlaşılmaktadır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Vali Çuhadar Perre Antik Kentinde incelemeler yaptı
Vali Çuhadar Perre Antik Kentinde incelemeler yaptı
Vali Çuhadar Perre Antik Kentinde incelemeler yaptı

Mahmut Çuhadar, Arkeoloji, Kommagene, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Çuhadar Perre Antik Kentinde incelemeler yaptı - Son Dakika


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