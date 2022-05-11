Vali Cüneyt Epcim'e Engelliler Haftası ziyareti - Son Dakika
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Vali Cüneyt Epcim'e Engelliler Haftası ziyareti

11.05.2022 12:02
Vali Cüneyt Epcim'e Engelliler Haftası ziyareti

Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ziyarette Vali Epcim, hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere ilişkin ilgililerden bilgi aldı.

Merkez sakinlerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Vali Epcim, devlet olarak engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü de heyet adına Vali Epcim'e teşekkürlerini bildirdi.

Ziyaret Vali Cüneyt Epcim'e çiçek takdimiyle sona erdi.

Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan, Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yağmur Dağhan ile kurum personeli yer aldı. - BAYBURT

Vali Cüneyt Epcim'e Engelliler Haftası ziyareti
Vali Cüneyt Epcim'e Engelliler Haftası ziyareti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Cüneyt Epcim'e Engelliler Haftası ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Cüneyt Epcim'e Engelliler Haftası ziyareti - Son Dakika
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