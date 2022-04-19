Vali Dağlı, 5 kız çocuğunu okutan aileyi tebrik etti - Son Dakika
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Vali Dağlı, 5 kız çocuğunu okutan aileyi tebrik etti

19.04.2022 22:01
Vali Dağlı, 5 kız çocuğunu okutan aileyi tebrik etti

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve eşi Nurgül Dağlı, Vezirköprü ilçesinde ikamet eden Çakmak ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve eşi Nurgül Dağlı, Vezirköprü ilçesinde ikamet eden Çakmak ailesinin iftar sofrasına konuk oldu.

İftar öncesi aile üyeleriyle sohbet ederek, kendilerini evlerinde ağırlayan Çakmak ailesine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Vali Dağlı, birbirinden başarılı 5 kız çocuğundan 3'ü üniversite mezunu, birisi üniversite ve birisi de fen lisesi öğrencisi olan Ayhan ve Sare Çakmak çiftini imkanlarını seferber ederek çocuklarını okuttukları için tebrik etti. - SAMSUN

Vali Dağlı, 5 kız çocuğunu okutan aileyi tebrik etti
Vali Dağlı, 5 kız çocuğunu okutan aileyi tebrik etti
Vali Dağlı, 5 kız çocuğunu okutan aileyi tebrik etti
Vali Dağlı, 5 kız çocuğunu okutan aileyi tebrik etti

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Samsun Valisi huzurevi sakinleri ile iftar yaptı Samsun Valisi huzurevi sakinleri ile iftar yaptı

Zülkif Dağlı, Vezirköprü, Samsun, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Dağlı, 5 kız çocuğunu okutan aileyi tebrik etti - Son Dakika


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