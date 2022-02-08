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Vali Doğan: "Balıkçılarımıza her zaman destek olacağız" - Son Dakika

Vali Doğan: "Balıkçılarımıza her zaman destek olacağız"

08.02.2022 16:42
Vali Doğan: "Balıkçılarımıza her zaman destek olacağız"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, geçimini balıkçılık faaliyetleri ile sağlayan bölge halkına her zaman destek olacaklarını söyledi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, geçimini balıkçılık faaliyetleri ile sağlayan bölge halkına her zaman destek olacaklarını söyledi.

Vali Doğan, Arsuz Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, bölgede faaliyet gösteren balıkçılar ile bir araya geldi.

Balıkçıların talep ve şikayetlerini dinleyen Vali Doğan, "Hatay deniz turizmi açısından olduğu kadar deniz ticareti açısından da önem arz etmektedir. Geçimini balıkçılık faaliyetleri ile sağlayan bölge halkımızın her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Doğan, beraberindeki Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı ile birlikte inşaat çalışmaları devam eden Arsuz Devlet Hastanesinde ve Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulundu. - HATAY

Vali Doğan: Balıkçılarımıza her zaman destek olacağız
Vali Doğan: Balıkçılarımıza her zaman destek olacağız
Vali Doğan: Balıkçılarımıza her zaman destek olacağız

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Rahmi Doğan, Balıkçılık, Arsuz, Hatay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Doğan: 'Balıkçılarımıza her zaman destek olacağız' - Son Dakika


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