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Vali Dr. Kemal Kızılkaya kurum ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Vali Dr. Kemal Kızılkaya kurum ziyaretlerine devam ediyor

01.02.2022 10:18
Vali Dr. Kemal Kızılkaya kurum ziyaretlerine devam ediyor

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Aile, Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Emin Türker'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Aile, Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Emin Türker'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aile, Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında incelemelerde bulunan Vali Kızılkaya, kurum içerisindeki birimleri gezerek personelle sohbet etti. Daha sonra il müdürlüğüne bağlı kuruluşların yaptığı çalışmalar hakkında Müdür Türker'den bilgi alan Vali Dr. Kızılkaya, sosyal devlet olmanın temel amaçlarından birinin de vatandaşların insanca yaşamasını sağlamak olduğunu belirterek, "Devletimizin merhamet ve şefkat eli olarak vazife yapan siz değerli kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi.

Vali Dr. Kızılkaya'nın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ileten Müdür Türker ise kurum olarak aile, toplum ve birey refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere, bütüncül yaklaşım ve katılımcı anlayışla adil, arz odaklı sosyal hizmet sunmak istediklerini belirtmesinin ardından ziyaret sona erdi. - BİLECİK

Vali Dr. Kemal Kızılkaya kurum ziyaretlerine devam ediyor
Vali Dr. Kemal Kızılkaya kurum ziyaretlerine devam ediyor
Vali Dr. Kemal Kızılkaya kurum ziyaretlerine devam ediyor

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Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Dr. Kemal Kızılkaya kurum ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika


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