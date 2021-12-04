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Vali Dr. Kızılkaya Ören Köyünü ziyaret etti - Son Dakika

Vali Dr. Kızılkaya Ören Köyünü ziyaret etti

04.12.2021 14:03
Vali Dr. Kızılkaya Ören Köyünü ziyaret etti

Vali Dr. Kızılkaya, Ören köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Dr. Kızılkaya, Ören köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kızılkaya "Köylerimizin ihtiyaçlarının olması onların diri olduklarının da bir göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 'Halk Buluşmaları' kapsamında merkeze bağlı Ören Köyü'nü AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve beraberindeki heyetle ziyaret etti. Köy Muhtarı Mustafa Çalışkan'dan köyün ve vatandaşların sorunlarıyla ilgili bilgi alan Kızılkaya, devletin, her daim vatandaşlarının yanında olduğunu dile getirdi. Kızılkaya, "Köylerimizin ihtiyaçlarının olması onların diri olduklarının da bir göstergesidir. Muhtarımızın dile getirdiği ihtiyaçların giderilmesi hususunda valilik makamı olarak gereken çalışmaları yapacağız" dedi. - BİLECİK

Vali Dr. Kızılkaya Ören Köyünü ziyaret etti
Vali Dr. Kızılkaya Ören Köyünü ziyaret etti
Vali Dr. Kızılkaya Ören Köyünü ziyaret etti

Meclis Başkanı, Osman Yılmaz, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Dr. Kızılkaya Ören Köyünü ziyaret etti - Son Dakika


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