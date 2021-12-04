Vali Dr. Kızılkaya Ören Köyünü ziyaret etti - Son Dakika

Vali Dr. Kızılkaya, Ören köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kızılkaya "Köylerimizin ihtiyaçlarının olması onların diri olduklarının da bir göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 'Halk Buluşmaları' kapsamında merkeze bağlı Ören Köyü'nü AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve beraberindeki heyetle ziyaret etti. Köy Muhtarı Mustafa Çalışkan'dan köyün ve vatandaşların sorunlarıyla ilgili bilgi alan Kızılkaya, devletin, her daim vatandaşlarının yanında olduğunu dile getirdi. Kızılkaya, "Köylerimizin ihtiyaçlarının olması onların diri olduklarının da bir göstergesidir. Muhtarımızın dile getirdiği ihtiyaçların giderilmesi hususunda valilik makamı olarak gereken çalışmaları yapacağız" dedi. - BİLECİK