Vali Dr. Ozan Balcı çocuklara kitap hediye etti

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Özalp ilçesinde esnafı ziyaret ettiği sıra karşılaştığı çocuklara kitap hediye etti.

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Özalp ilçesinde gitti. Özalp ilçe esnafı ziyaret ederek hayırlı, bereketli kazançlar dileyen Vali Balcı, ilçe eşrafı tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Vatandaşlarla hasbihal ederek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Dr. Balcı, çarşıyı gezerken karşılaştığı çocuklarla yakından ilgilenerek kitap hediye etti. Vali Balcı, ziyaretleri çerçevesinde Özalp Adliye'sini, Özalp 2. Hudut Tabur Komutanlığı ile Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek Mehmetçiklerle tek tek tokalaşarak kazasız belasız hayırlı görevler diledi. - VAN