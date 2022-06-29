Vali Dr. Ozan Balcı çocuklara kitap hediye etti - Son Dakika
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Vali Dr. Ozan Balcı çocuklara kitap hediye etti

29.06.2022 17:09
Vali Dr. Ozan Balcı çocuklara kitap hediye etti

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Özalp ilçesinde esnafı ziyaret ettiği sıra karşılaştığı çocuklara kitap hediye etti.

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Özalp ilçesinde esnafı ziyaret ettiği sıra karşılaştığı çocuklara kitap hediye etti.

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Özalp ilçesinde gitti. Özalp ilçe esnafı ziyaret ederek hayırlı, bereketli kazançlar dileyen Vali Balcı, ilçe eşrafı tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Vatandaşlarla hasbihal ederek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Dr. Balcı, çarşıyı gezerken karşılaştığı çocuklarla yakından ilgilenerek kitap hediye etti. Vali Balcı, ziyaretleri çerçevesinde Özalp Adliye'sini, Özalp 2. Hudut Tabur Komutanlığı ile Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek Mehmetçiklerle tek tek tokalaşarak kazasız belasız hayırlı görevler diledi. - VAN

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Vali Dr. Ozan Balcı traktörle korunga hasadı yaptı Vali Dr. Ozan Balcı traktörle korunga hasadı yaptı Van Valisi Ozan Balcı, Özalp ilçesinde ziyaretlerde bulundu Van Valisi Ozan Balcı, Özalp ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Kaynak: İHA

Hisarcık, Özalp, Balcı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Dr. Ozan Balcı çocuklara kitap hediye etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Dr. Ozan Balcı çocuklara kitap hediye etti - Son Dakika
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