Vali Ekici'den Mehmetçikle bayramlaşma

27.05.2026 15:39
Şırnak Valisi Birol Ekici, Kurban Bayramı dolayısıyla 23. Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçikle bayramlaştı. Bayramlaşma programında birlik, beraberlik ve güçlü Türkiye mesajları verilirken, şehitlik ziyaretinde ise duygu dolu anlar yaşandı.

Halkla bayramlaşma programının ardından gerçekleştirilen ziyarete kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Programda Mehmetçiğin bayramını kutlayan Vali Ekici, Şırnak'ta huzur ve güven ortamının hakim olduğunu belirterek, "Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde Şırnak'ta bayram geçiriyor olmak bizi gururlandırıyor. Böyle güçlü ve disiplinli bir orduya sahip olmak hepimizin onurudur. Güçlü ordu, güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyor" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünyanın en güçlü ordularından biri olduğunu vurgulayan Vali Ekici, "Dünyanın 9'uncu, NATO'nun ise 2'nci büyük ordusuna sahibiz. Ancak yüreği ve yiğitliğiyle dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz. Türkiye bugün sadece kendi sınırlarında değil, dünyanın birçok bölgesinde barışın, huzurun ve istikrarın teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Şırnak'ın geçmişte zor dönemlerden geçtiğini ancak bugün huzurun şehri haline geldiğini dile getiren Vali Ekici, "Karanlık dönemleri geride bıraktık. Bugün Şırnak'ta aydınlık bir geleceği hep birlikte inşa ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı birlik ve kardeşlik ruhuyla kuracağız" diye konuştu.

Konuşmasının ardından askerlerle tek tek bayramlaşan Vali Ekici ve beraberindekiler daha sonra şehitliği ziyaret etti. Şırnak Müftü Yardımcısı Abdullah Şanlı tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dualar edildi.

Protokol üyeleri ve şehit yakınları, vatan uğruna can veren kahramanları rahmet ve minnetle andı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

