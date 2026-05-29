Vali Eldivan\'dan Güvenlik Güçlerine Bayram Ziyareti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, görev başındaki güvenlik güçlerini ziyaret ederek, personelle bayramlaştı.

Vali Eldivan, bayram programı kapsamında Garnizon Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Eldivan, bayram süresince vatandaşların huzur ve güvenliği için sahada bulunan ekiplerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kent genelinde alınan güvenlik tedbirleri ve sahadaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Eldivan, görevli personelle de bir süre sohbet etti. Mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini sürdüren tüm güvenlik personeliyle bayramlaşan Eldivan, fedakarca yürüttükleri hizmetler için teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BAYBURT