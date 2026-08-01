Vali Eldivan\'dan Kaymakam Ahat\'a Ziyaret

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Demirözü Kaymakamı olarak göreve başlayan İbrahim Zahid Ahat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, ilçede yürütülen kamu hizmetleri ile planlanan çalışmalar ele alındı.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen görüşmede, Demirözü'nde sürdürülen kamu yatırımları, vatandaşlara sunulan hizmetler ve ilçenin öncelikli ihtiyaçları değerlendirildi, devam eden çalışmaların son durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Eldivan'a ziyaret sırasında İl Jandarma Komutanı Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ile ilgili birim amirleri eşlik etti.