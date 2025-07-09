Vali Eldivan Köy Ziyaretlerinde Projeleri İnceledi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, köy ziyaretleri kapsamında Ortaçımağıl ve Aşağıçımağıl köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Eldivan, her iki köyde de yapımı devam eden ve yapılması planlanan köy konakları projelerini inceledi.

Vali Eldivan, ilk olarak Aşağıçımağıl köyüne giderek yapımı devam eden köy konağı inşaatında incelemelerde bulundu. Ardından köy meydanında kendisini karşılayan vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Eldivan, talepleri dinledi. Daha sonra Ortaçımağıl köyüne geçildi. Burada da yapılması planlanan köy konağı için belirlenen alanda incelemelerde bulunan Vali Eldivan, köy meydanında toplanan vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini not aldı.

Vali Eldivan'a ziyaretleri sırasında İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol eşlik etti. - BAYBURT