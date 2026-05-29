Vali Eldivan\'dan şehit ailesi ve gaziye bayram ziyareti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit Piyade Er Kazım Yazar'ın ailesi ile iç güvenlik gazisi Selami Köksal'ı evlerinde ziyaret ederek, bayramlaştı.

Bayram programı kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde Vali Eldivan, şehit ailesi ve gazi Köksal ile bir araya geldi. Aile bireyleriyle sohbet eden Eldivan, bayram sevincine ortak oldu.

Şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu söyleyen Eldivan, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Vali Eldivan, şehit ailesi ile gazi Köksal'a sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bayramlar diledi. - BAYBURT