Vali Enver Ünlü Saruhanlı\'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

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Bir dizi ziyaret ve inceleme programı kapsamında Saruhanlı ilçesine giden Vali Enver Ünlü, Saruhanlı Kaymakamlığı, Saruhanlı Belediye Başkanlığı, Adiloba Mahallesi ve Kıbrıs Gazisi Mehmet Ali Karaoğlu'nu ziyaret etti. İlçedeki devam eden yatırımları da yerinde inceleyen Vali Ünlü, çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Enver Ünlü, Saruhanlı ilçesi ziyaretinde ilk olarak Saruhanlı Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakam Murat Acar, kaymakamlık personeli ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Ünlü, ilçenin genel durumu, yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. Vali Ünlü daha sonra Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı'ya ziyarette bulundu. Başkan Cıllı, belediyenin yapmış olduğu hizmetler ve projeler hakkında Vali Ünlü'ye bilgi verdi.

Vali Enver Ünlü, Saruhanlı ilçesinde Adiloba Mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleri ve gazilerimiz tarafından karşılanan Vali Ünlü, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Vatandaşlar öncelikle mahallenin genel durumu, tarım, hayvancılık gibi konularda Vali Ünlü'ye bilgi verdi. Vali Ünlü'yü mahallelerinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar istek ve taleplerini dile getirdi. Dile getirilen konuların çözüme kavuşması için ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışılacağını ifade eden Vali Ünlü, bu sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Ali Karaoğlu'na ziyaret

Vali Enver Ünlü, Saruhanlı'da yaşayan Kıbrıs Gazisi Mehmet Ali Karaoğlu'na ziyarette bulundu. Gazi Karaoğlu ve ailesi ile yakından ilgilenen Vali Ünlü, sohbet edip hatırlarını sordu. Gazilerimizin vatanı, bayrağı ve kutsal değerleri uğruna canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen, milletin iftahar kaynağı ve kahramanlığın eşsiz timsali olduğunu ifade eden Vali Ünlü, gazilerin ve ailelerinin milletimizin baş tacı olduğu söyledi.

Vali Enver Ünlü daha sonra Saruhanlı ilçesinde yapılan yeni Hükümet Konağı ve Jandarma Karakolu inşaat alanlarını da yerinde inceledi. Yetkililerden çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi alan Vali Ünlü, ilçedeki kamu hizmetlerini daha etkin bir şekilde sunabilmesi için inşaatların bir an önce tamamlanmasının önemli olduğunu belirtti. - MANİSA