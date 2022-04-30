Vali Epcim ile Milletvekili Battal şehitler için okunan hatmi-i şerif'in duasına katıldı - Son Dakika
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Vali Epcim ile Milletvekili Battal şehitler için okunan hatmi-i şerif'in duasına katıldı

30.04.2022 00:07
Vali Epcim ile Milletvekili Battal şehitler için okunan hatmi-i şerif'in duasına katıldı

Vali Cüneyt Epcim ile Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER)'de hatim duasına katıldı.

Vali Cüneyt Epcim ile Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER)'de hatim duasına katıldı.

Derneğin Özel İdare Hizmet Binası'ndaki merkezinde Ramazan ayı dolayısıyla okunmaya başlanan Kur'an-ı Kerim hatmedildi. Kur'an-ı Kerim mukabelesi Vali Cüneyt Epcim ile Milletvekili Fetani Battal'ın katılımıyla gerçekleştirilen dua ile tamamlandı.

Vali Epcim, okunan hatmi şerifin kabulünü dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti. ŞAGDER'in bir dernek olarak şehit ve gazi ailelerine yönelik yapılabilecek her türlü etkinliği gerçekleştirdiğini ifade eden Vali Epcim, Dernek Başkanı Selami Köksal ile üyeleri tebrik etti.

Vali Epcim, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe - Kilit Operasyonun devam ettiğini anımsatarak, şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Vali Epcim, "Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Memleketimizin bahtını açık eylesin." dedi.

Milletvekili Fetani Battal da bir ay boyunca yapılan tüm ibadetlerin kabulünü dileyerek, "Rabbim memleketimize, milletimize kolaylıklar ihsan eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.

Milletvekili Battal, ayrıca hazırda bulunanların bayramını tebrik etti.

Programın ardından katılımcılara gül suyu ve mevlid şekeri ikram edildi.

Vali Epcim ile Milletvekili Battal daha sonra mukabeleye katılanlarla tokalaşarak hatmi şerif dolayısıyla tebriklerini bildirdi.

Programa Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abubekir Altundaşoğlu ile dernek üyeleri katıldı. - BAYBURT

Vali Epcim ile Milletvekili Battal şehitler için okunan hatmi-i şerif'in duasına katıldı
Vali Epcim ile Milletvekili Battal şehitler için okunan hatmi-i şerif'in duasına katıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Epcim ile Milletvekili Battal şehitler için okunan hatmi-i şerif'in duasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Epcim ile Milletvekili Battal şehitler için okunan hatmi-i şerif'in duasına katıldı - Son Dakika
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