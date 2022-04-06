Vali Epcim şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Epcim şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

06.04.2022 10:39
Vali Epcim şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Ramazan ayının ilk toplu iftarını şehit aileleri ve gazilerle yaptı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Ramazan ayının ilk toplu iftarını şehit aileleri ve gazilerle yaptı.

Öğretmen Evi'nde düzenlenen iftar yemeğinde Vali Cüneyt Epcim, şehit aileleri ve gazilerin varlıklarıyla onurlandıklarını söyledi. Şehit aileleri ve gazilere devlet olarak ne kadar imkan sunulursa o kadar iyi olacağının bilincinde olduklarını belirten Vali Epcim, "Birileri fedakarlık yapıyor. O fedakarlık neticesinde toprak vatan oluyor. Millet oluyor ve ulusal bütünleşmeyi sağlıyoruz. Bunun için verilen hiçbir şey karşılıksız değildir, birileri bunun bedelini ödüyor. Bu anlamda aramızda evlatlarını şehit veren misafirlerimiz var. Gazilik şerefine erişmiş konuklarımız var. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Gazi bir milletin evladı olmanın da ayrıca gururunu yaşadıklarını belirten Vali Epcim, "Ramazan ayınızın tekrardan hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gecenizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Vali Epcim, şehit aileleri ve gazilere gönül kapılarının her daim açık olduğuna vurgu yaparak davetlileri saygıyla selamladığını bildirdi.

Yemek sonrası Vali Epcim ile Hanımefendi davetlilerin masalarına giderek Ramazan aylarını tebrik etti.

İftara Vali Cüneyt Epcim ile eşi Büşra Epcim'in yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demirci, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay İlker Yurduseven, Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, kamu kurumlarının amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - BAYBURT

Vali Epcim şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
Vali Epcim şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
Vali Epcim şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

YORUMLAR
500
Emniyet personelinden şehit ailesine ziyaret Emniyet personelinden şehit ailesine ziyaret Şehit Rıfat Altıkat kabri başında dualarla anıldı Şehit Rıfat Altıkat kabri başında dualarla anıldı

Cüneyt Epcim, Öğretmen, Bayburt, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Epcim şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika


Son Dakika
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
11:04 Memur ve emeklilerin temmuz zammı oranı şimdiden belli oldu: Yüzde 30.3
11:03 Göztepe'nin golcü futbolcusu Ndiaye, Shangai Port'a transfer oldu
10:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ belirledikleri cumhurbaşkanı adayını paylaştı: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:07:42. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Epcim şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement