Vali Epcim şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu - Son Dakika

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Ramazan ayının ilk toplu iftarını şehit aileleri ve gazilerle yaptı.

Öğretmen Evi'nde düzenlenen iftar yemeğinde Vali Cüneyt Epcim, şehit aileleri ve gazilerin varlıklarıyla onurlandıklarını söyledi. Şehit aileleri ve gazilere devlet olarak ne kadar imkan sunulursa o kadar iyi olacağının bilincinde olduklarını belirten Vali Epcim, "Birileri fedakarlık yapıyor. O fedakarlık neticesinde toprak vatan oluyor. Millet oluyor ve ulusal bütünleşmeyi sağlıyoruz. Bunun için verilen hiçbir şey karşılıksız değildir, birileri bunun bedelini ödüyor. Bu anlamda aramızda evlatlarını şehit veren misafirlerimiz var. Gazilik şerefine erişmiş konuklarımız var. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Gazi bir milletin evladı olmanın da ayrıca gururunu yaşadıklarını belirten Vali Epcim, "Ramazan ayınızın tekrardan hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gecenizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Vali Epcim, şehit aileleri ve gazilere gönül kapılarının her daim açık olduğuna vurgu yaparak davetlileri saygıyla selamladığını bildirdi.

Yemek sonrası Vali Epcim ile Hanımefendi davetlilerin masalarına giderek Ramazan aylarını tebrik etti.

İftara Vali Cüneyt Epcim ile eşi Büşra Epcim'in yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demirci, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay İlker Yurduseven, Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, kamu kurumlarının amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - BAYBURT