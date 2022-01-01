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Vali Epcim, yeni yıl akşamı görev başındaki personelleri ziyaret etti - Son Dakika

Vali Epcim, yeni yıl akşamı görev başındaki personelleri ziyaret etti

01.01.2022 02:24
Vali Epcim, yeni yıl akşamı görev başındaki personelleri ziyaret etti

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, görev başındaki emniyet, jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezi personelini ziyaret edip yeni yıllarını tebrik etti.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, görev başındaki emniyet, jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezi personelini ziyaret edip yeni yıllarını tebrik etti.

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt'ta 2021 yılının son akşamı görev başındaki emniyet, jandarma ve 112 Acil Çağrı Merkezi personelini ziyaret etti. Ziyaretlerde 2022'nin başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlığa hayır ve iyilik getirmesini temenni etti.

Vali Epcim, ziyaretlerine Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü'nden başladı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelişinde Vali Epcim, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit tarafından karşılandı. Burada emniyet teşkilatı ve personelin yeni yılını tebrik eden Vali Epcim, 2022'nin pandemi sürecinde fedakarca görev yapan emniyet personeli ve ailelerine iyilikler getirmesini diledi. Özverili çalışmaları dolayısıyla emniyet teşkilatına teşekkür eden Vali Epcim, personelin de bir kez daha yeni yılını kutladığını bildirdi.

Vali Epcim, Bodur'dan yılbaşı akşamı denetimlerine ilişkin bilgi alması sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde hizmet veren Şehit Gürcan Yavuz Polis Karakolu'na geçti. Karakol bünyesinde oluşturulan Güven Masası çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunarak görevli memurların yeni yılını kutladı.

Vali Epcim, buranın ardından İl Jandarma Komutanlığı'nda jandarma personeliyle bir araya geldi. Yeni yıl dolayısıyla personeli tebrik eden Vali Epcim, aynı şekilde 2022'nin ülkemiz ve insanlık adına hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Jandarma teşkilatının gerek pandemi sürecinde gerekse terörle mücadele konusunda büyük sorumluluk üstlendiğini bildiren Vali Epcim, personele görevlerinde üstün başarı diledi. Ziyareti anısına komutanlık şeref defterini imzalayarak İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit nezdinde tüm personele tebriklerini iletti.

Bayburt - Gümüşhane karayolu üzerindeki emniyet kontrol noktası ile Demirözü karayolu üzerinde konuşlu jandarma kontrol noktalarına da uğrayan Vali Epcim, buralarda görevli personelin yeni yılını kutladı. Vali Epcim, 112 Acil Çağrı Merkezi ziyaretiyle programını sonlandırdı.

Vali Cüneyt Epcim'e İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit eşlik etti. - BAYBURT

Vali Epcim, yeni yıl akşamı görev başındaki personelleri ziyaret etti
Vali Epcim, yeni yıl akşamı görev başındaki personelleri ziyaret etti
Vali Epcim, yeni yıl akşamı görev başındaki personelleri ziyaret etti
Vali Epcim, yeni yıl akşamı görev başındaki personelleri ziyaret etti
Vali Epcim, yeni yıl akşamı görev başındaki personelleri ziyaret etti

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Cüneyt Epcim, Jandarma, Bayburt, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Epcim, yeni yıl akşamı görev başındaki personelleri ziyaret etti - Son Dakika


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